El belén municipal de Elche se inaugurará el 5 de diciembre

La celebración de la Navidad de este año 2026 calienta motores en Elche. Este miércoles se ha anunciado que el belén municipal, que montará un año más la Asociación de Belenistas de la ciudad y que quedará instalado en la plaza Glorieta. Será el día 5 de diciembre.

El belén municipal se inaugurará el a las 19:00 horas de ese día y permanecerá abierto hasta el 17 de enero.

Tras la inauguración del belén municipal el foco se trasladará al Gran Teatro donde se celebrará el pregón de Navidad, que en esta ocasión va a correr a cargo de la periodista Miriam Quesada (TeleElx). A continuación, se celebrará el concierto de los heraldos de la Sociedad Venida de la Virgen.

Las entradas para los actos en el Gran Teatro van a ser gratuitas y numeradas. Estarán disponibles en el Museo Casa del Belén a partir del 1 de diciembre y el mismo día del evento en el Gran Teatro hasta completar aforo.

Además, la concejala de Festejos Inma Mora ha avanzado que este año vuelve a estar presente el concurso de búsqueda de figuras en el belén municipal a través de la página de Facebbok de la Asociación de Belenistas de Elche.

Entre las más de 600 figuras que suele tener el belén municipal se esconderán las miniaturas de la Dama de Elche, el guardacostas Francesc Cantó, el peregrino del Camino de Santiago y San Crispín, el patrón de los zapateros.

El pasado año, el belén municipal de Elche de la plaza Glorieta fue visitado por 140.000 personas.

Otras actividades

Además, la Asociación de Belenistas de Elche ha organizado otras actividades. Así, el 12 de noviembre a las 20:00 horas y en el centro de congresos, se presentará oficialmente a la pregonera junto a la 25 edición de la revista Pandereta cuya portada ha sido realizada por Begoña Pérez, así como el cartel de la Navidad 2026.

Por otro lado, la asociación va a poner en marcha una nueva edición del tradicional Concurso de Belenes, cuya inscripción se abrirá el 12 de noviembre. La entrega de trofeos tendrá lugar el 29 de diciembre a las 10:00 horas en el Centro de Congresos.

Entre las actividades también destaca los cursos de belenismo que se van a desarrollar en el centro de congresos entre los días 2 y 8 de noviembre tanto en las categorías de adulto como infantil.

Esos talleres tienen plazas limitadas y las inscripciones se pondrán a disposición del público a partir de este jueves a las 10:00 horas en el Museo Casa del Belén, con un máximo de 2 inscripciones por persona.

Asimismo, como novedad, este año se han creado cartas de los Reyes Magos desde la asociación para que los ilicitanos puedan depositar las misivas en buzones instalados en el Museo Casa del Belén del 26 de diciembre al 5 de enero.