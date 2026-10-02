En la avenida Dama d’Elx

El Ayuntamiento de Elche prevé licitar la construcción del centro social de El Altet en el primer trimestre de 2027

Tras conseguir la autorización de la Generalitat Valenciana para ocupar la parcela en la que se va a proyectar esa dotación

David Alberola García

Elche |

Imagen simulada del centro social que va a proyectar el Ayuntamiento de Elche en la pedanía de El Altet.
Imagen simulada del centro social que va a proyectar el Ayuntamiento de Elche en la pedanía de El Altet. | Ayuntamiento de Elche

Las obras del centro sociocultural de la pedanía de El Altet de Elche comenzarán el próximo año. Así lo ha destacado este viernes el alcalde ilicitano Pablo Ruz que ha informado que se ha dado “el paso definitivo” para poder impulsar la contratación del proyecto con la obtención de la autorización de la Generalitat Valenciana de la ocupación y cesión de la parcela de las antiguas escuelas de El Altet, en la avenida Dama d’Elx de la pedanía ilicitana, donde se construirá esa dotación.

Entre otras instancias, el futuro centro social de El Altet tendrá aulas, despachos, auditorio y biblioteca.

El Ayuntamiento ya cuenta con un proyecto básico redactado, que ahora va a servir de base para elaborar el proyecto de ejecución y concretar las necesidades y usos del futuro centro.

La intención del gobierno local es proceder a la licitación, a la contratación de la ejecución del proyecto, en los primeros meses del próximo año. No en vano, Ruz ha señalado que el presupuesto municipal de 2027 tendrá la consignación económica necesaria para financiar el proyecto.

Pablo Ruz ha señalado que, en el año 2017, con gobierno del PSOE y Compromís, se acordó por Junta de Gobierno, la petición de la cesión de esta parcela, pero, ha añadido y criticado, que “no consta esa solicitud en la Conselleria” por lo que ha sido en esta legislatura, tras la llegada del PP y Vox al gobierno local, cuando se han realizado los trámites para obtener, como así ha sido al final, la autorización para usar la parcela y construir el centro social.

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