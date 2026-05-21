No será de forma inmediata

El Ayuntamiento de Elche evalúa actuar ante las filtraciones en el parking Poeta Miguel Hernández, pero advierte que es "complejo"

La comunidad de usuarios han lamentado esta semana la inacción del gobierno local ante una problemática que se arrastra desde hace diez años

🟢 Los usuarios del parking de Poeta Miguel Hernández de Elche urgen al Ayuntamiento una solución frente a las filtraciones de agua

David Alberola García

Elche |

Uno de los accesos al aparcamiento de la calle Poeta Miguel Hernández de Elche.
Uno de los accesos al aparcamiento de la calle Poeta Miguel Hernández de Elche. | Onda Cero Elche

Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Elche están evaluando la viabilidad de ejecutar el proyecto necesario para acabar con las filtraciones que desde hace una década sufren muchos usuarios del parking subterráneo de la calle Poeta Miguel Hernández.

Los afectados han lamentado la inacción del Ayuntamiento ante esa situación que provoca problemas cada vez que llueve con cierta intensidad. Las filtraciones provienen de la calzada y para dar una solución definitiva es necesario acometer la impermeabilización de la calzada.

Dada las características de esa calle y su condición de arteria principal de tráfico, la actuación que se tiene que llevar a cabo es de una envergadura muy importante. Su coste también es muy alto. Los afectados han planteado al equipo de gobierno acometer la solución por fases y este jueves el concejal ilicitano de Espacios Públicos, Claudio Guilabert (PP), ha avanzado que los técnicos municipales están recabando todos los detalles de la situación a fin de poder concluir qué es lo que se tiene que hacer y a partir de ahí poder abordar el proyecto concreto a impulsar.

Ahora bien, Guilabert ha advertido que se trata de una actuación “compleja” que no se puede llevar a cabo a corto plazo.

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