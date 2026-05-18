El Ayuntamiento de Elche crea nuevas paradas de autobús junto al pabellón ‘Sara Marín-María Díez’

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado este lunes la puesta en marcha a lo largo de los próximos días de dos nuevas paradas de autobús urbano junto al pabellón ‘Sara Marín y María Díez’, recientemente inaugurado y que está ubicado en el entorno del centro comercial L’Aljub.

Con ello se da respuesta a la demanda en ese sentido de entidades y asociaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad que desarrollan su actividad deportiva en esa nueva instalación deportiva.

Las nuevas paradas van a estar situadas en la calle Bigastro con parada de las líneas L y K2 y la segunda en la calle Jacarilla con parada de las líneas M y K1.

Claudio Guilabert, concejal de Movilidad, ha explicado que “en los próximos días se va a proceder al pintado de las paradas de autobuses”, instalándose también las correspondientes marquesinas en las dos.

La concejala de Discapacidad María Bonmatí ha recalcado que la instalación de las dos paradas de autobús proyectadas en el entorno del pabellón ‘Sara Marín y María Díez’ responde a una petición directa de los usuarios de las instalaciones: “Nos trasladaron la necesidad de contar con paradas cercanas que evitaran desplazamientos y cruces por lugares inadecuados”, ha señalado la edil ilicitana que ha añadido que “trabajamos para que Elche sea una ciudad para todos, escuchando a la ciudadanía y especialmente a las personas con discapacidad”.

Desde Avanza Elche, empresa concesionaria del servicio de transporte en autobús en el municipio ilicitano, el gerente de operaciones, Ángel Luis Andreu, ha apuntado que las nuevas paradas estarán adaptadas para garantizar una movilidad accesible: “No se trata únicamente de una parada más, sino de una infraestructura adaptada que contará con marquesina y suelo podotáctil para facilitar el acceso al transporte público a todos los usuarios”, ha dicho Andreu”.