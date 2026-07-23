El Ayuntamiento de Elche cierra la contratación de dos préstamos bancarios por casi once millones de euros

El Ayuntamiento de Elche ha cerrado la contratación de dos préstamos bancarios por un volumen económico global de casi 11 millones de euros. Ese dinero se va a destinar a financiar proyectos contemplados en el capítulo de inversiones del presupuesto municipal de este año.

Ese es el caso de la construcción del centro sociocultural de Torrellano, el pago de las expropiaciones que serán necesarias para finalizar la Ronda Sur, el abono de indemnizaciones por sentencias judiciales y el proyecto de construcción del edificio municipal de oficinas que se acometerá en la parcela en la que estaba la sede de Nuevos Riegos El Progreso. También se financiará con cargo a esos préstamos bancarios la actuación para acabar con los hundimientos de la calzada en la rotonda del Puente del Bimilenario.

Los dos préstamos han sido contratados por medio de un concurso público al que han concurrido once entidades bancarias, resultando adjudicatarias dos de ellas, concretamente Unicaja Banca y Abanca. Con la primera entidad se firmará un crédito de ocho millones de euros y con la segunda otro de 2,9 millones.

Ambos préstamos son a tipo fijo y en los dos casos el interés bancario es ligeramente superior al 3 %. Además, los dos préstamos van a tener un plazo de amortización de doce años.

Francisco Soler, concejal responsable del área de Hacienda en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado que el alto número de entidades bancarias que han optado a ser adjudicatarias de los préstamos es una muestra de que el Consistorio tiene una buena imagen de "solvencia y garantía" entre los agentes del sector bancario.

El concejal de Hacienda ha considerado también como "muy interesantes" las condiciones del tipo de interés en las que se va a firmas los préstamos.