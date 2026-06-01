El Ayuntamiento de Elche avanza con la Generalitat para dar continuidad a la renovación urbana de San Antón

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche va a encargar a la empresa pública Pimesa la urbanización de la nueva fase de renovación integral urbana del barrio de San Antón, asumiendo los proyectos necesarios para avanzar en su desarrollo.

Se trabaja con la previsión inicial de que esa actuación podría contar con una aportación superior a los 21,5 millones de euros procedentes de los programas de vivienda estatales y autonómicos, además de la participación municipal, con una aportación de 1,1 millones de euros, y de los propietarios, que asumirán 18,8 millones de euros del coste total de la actuación.

Hasta la fecha, el proyecto de renovación urbana integral del barrio ilicitano ha permitido la construcción de 338 nuevas viviendas, a las que se van a sumar los 45 pisos cuya construcción está en estos momentos en proceso de licitación.

La actuación se tiene que completar con la construcción de cuatro edificios más con 328 viviendas. En esos pisos se realojará a los vecinos de los antiguos bloques 1, 5, 7, 9 y 10.

Así lo ha destacado este lunes el alcalde de Elche Pablo Ruz que ha explicado que para que el proyecto fluya aún es necesario que se firmen los convenios concretos entre el Gobierno central, la Generalitat y los propietarios de las viviendas.

Para avanzar en el proyecto de renovación urbana de San Antón, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha mantenido recientemente una reunión de trabajo con el director general de Planificación y Políticas de Vivienda de la Generalitat Valenciana en la que se ha analizado el nuevo Plan Estatal de Vivienda y en la que se ha estudiado el encaje de las próximas actuaciones previstas en el barrio de San Antón.

Acceso al bloque 8 de la calle Palombar

Por otro lado, Pimesa tiene previsto adjudicar esta semana la redacción del proyecto de derribo del bloque 8, que es el de la calle Palombar que fue desalojado de urgencia a finales del pasado año por riesgo estructural.

En ese derribo se contemplará el acceso en primer lugar de los vecinos del inmueble a sus viviendas para, en condiciones de seguridad, recoger las pertenencias que, a raíz de la premura con la que se procedió al desalojo tuvieron que dejar en el interior de los pisos.