El Ayuntamiento de Elche avanza en el desarrollo del Plan de Uso y Gestión del Palmeral y confía en activarlo después del verano

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche confía en poder aprobar el Plan de Uso y Gestión del Palmeral cuya elaboración se está ultimando en estos momentos antes del verano con lo que se podría estar en vigor de que entre en vigor después del mismo.

El equipo redactor de ese documento, que definirá los usos permitidos en los huertos de palmeras, se encuentra en el tramo final de la primera fase de esa tarea que es la concreción del estado actual del Palmeral de Elche. A partir de ahí, en la segunda etapa de la redacción del plan se definirá hacia dónde hay que caminar, y cómo se recorrerá ese camino, para la conservación del Palmeral.

En esta fase se dará voz a la sociedad civil ilicitana a través de colectivos y entidades.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha avanzado este miércoles esos aspectos y ha defendido que el Palmeral de Elche se encuentra en un buen momento (“en un momentazo”, ha señalado), descartando de forma rotunda además que el mismo esté sufriendo alguna amenaza urbanística.

El primer edil ilicitano ha señalado que el documento sobre el que se está trabajando recogerá “los usos que se van a poder realizar, dónde debe replantarse y cómo, las zonas que deben potenciarse de manera turística, los recorridos que deben realizarse o cómo tratarse ese borde de la ciudad”.

Pablo Ruz ha asistido en la Casa de l’Hort de Pontos a la primera de las reuniones de desarrollo del Plan de Uso y Gestión del Palmeral abiertas a diversos organismos relacionados con este Patrimonio de la Humanidad, después del trabajo previo realizado por el despacho de arquitectos encargado de su redacción.

Plan Especial de Protección del Palmeral

Por otro lado, el alcalde de Elche ha avanzado que la elaboración del documento inicial del Plan Especial de Protección del Palmeral está, ha señalado, “prácticamente acabado” e incluso no se descarta que antes de finales de año se pueda llegar a impulsar una primera consulta pública en torno a él.