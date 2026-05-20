El alcalde de Aspe reclama que la reducción fiscal para la uva de mesa sea definitiva

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha valorado de forma positiva la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de los nuevos índices reductores aplicables al sector agrícola, entre ellos el correspondiente a la uva de mesa embolsada, que reduce del 0,32 al 0,16 el coeficiente aplicado al IRPF de los agricultores.

No obstante, ha insistido en que se trata de una solución provisional y ha vuelto a reclamar que esa reducción fiscal se transforme en definitiva.

“La Denominación de Origen viene reclamando desde hace tiempo que esta medida deje de depender de las circunstancias de cada campaña y se consolide de manera fija”, ha apuntado Antonio Puerto que ha defendido que la situación actual genera una “desigualdad” respecto a otros cultivos agrícolas que ya tributan con coeficientes más reducidos.

“No vamos a dejar tirados a los agricultores y vamos a seguir apoyándolos, defendiendo lo que creemos que es justo para la uva de mesa de nuestro pueblo”, ha concluido el alcalde de Aspe.

Puerto ha incidido en que “el sector de la uva de mesa soporta elevados costes de producción derivados del precio de los suministros, fertilizantes, agua y electricidad, además de la importante mano de obra que requiere este cultivo y las dificultades de comercialización”.