Avecal apela a una negociación “constructiva” en torno al convenio estatal 2026-2029 del sector calzado

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) ha destacado este jueves que la propuesta que de convenio colectivo estatal del sector 2026-2029 que se ha puesto sobre la mesa “combina mejoras salariales, reducción progresiva de jornada y garantías retributivas, preservando al mismo tiempo la viabilidad de las empresas y el empleo en el sector”.

Con ello, la Patronal valenciana zapatera ha reaccionado a la amenaza de los sindicatos CCOO y UGT que han amenazado con ir a la huelga si no se mejora un convenio con cuyas medidas contempladas consideran insuficientes.

Ante ese posicionamiento sindical, la representación empresarial ha querido trasladar un mensaje “de serenidad, responsabilidad y respeto hacia el proceso de diálogo social que se está desarrollando”.

Las patronales del sector calzado y de componentes para el mismo se ha expresado su voluntad de continuar avanzando hacia un acuerdo que responda a las necesidades de ambas partes y que garantice un marco laboral estable para los próximos años. Además, se ha confiado en que, una vez concluido el proceso de consulta interna de las organizaciones sindicales que se está llevando a cabo a través de asambleas de trabajadores en las empresas, se pueda retomar una negociación que, se califica desde las Patronales, “constructiva que permita alcanzar un convenio beneficioso tanto para las personas trabajadoras como para las empresas del sector”