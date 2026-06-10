CCOO y UGT advierten de huelga en las empresas de calzado si no se cierra un acuerdo en torno al convenio del sector

Las secciones sindicales del calzado de CCOO y UGT han comenzado una ronda de asambleas en las empresas del sector zapatero y de componentes para el mismo para informar a los trabajadores y las trabajadoras de la propuesta que las Patronales han puesto sobre la mesa en la última reunión de la comisión negociadora del nuevo convenio colectivo estatal del calzado, que se celebró la pasada semana.

Los sindicatos han advertido que, si la propuesta planteada por las Patronales no se cambia atendiendo a las reivindicaciones de los sindicatos, se va a activar huelga en el sector calzado para los días 25 de junio, así como el 15 y el 16 de julio.

Según los sindicatos, las Patronales zapateras plantean en materia salarial incrementos en las retribuciones del 3,5 % para este año más una revisión topada al 1 %; del 2 % más revisión del 1,5 % para el año que viene; del 1,75 % más una revisión del 1,25 % para 2028; y del 1,75 % más el 1,25 % para 2029.

CCOO y UGT han rechazado esa propuesta defendiendo que esos incrementos “no garantizan la recuperación del poder adquisitivo” de los trabajadores del sector calzado, incidiendo en que resulta “especialmente grave que, con un IPC en torno al 3,5 % en los últimos meses”, las Patronales defiendan mecanismos que ¡no aseguran una revisión real y suficiente para proteger los salarios frente al encarecimiento de la vida”.

Los sindicatos rechazan otros aspectos de la propuesta que tienen sobre la mesa como la reordenación y el recalculo de la prima de productividad y la propuesta de contrato fijo discontinuo a tiempo parcial porque “supone avanzar hacia un modelo de mayor precariedad e inestabilidad, en lugar de apostar por empleo estable y con derechos”.

Asimismo, por medio de un comunicado, los sindicatos han criticado que “pretenden que renunciemos a la actualización del 2 % pendiente del convenio anterior, que legítimamente corresponde a las personas trabajadoras”.