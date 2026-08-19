Aspe refuerza la seguridad ciudadana con la incorporación de 15 agentes a la Policía Local

Aspe refuerza la seguridad ciudadana, la seguridad vial y la atención diaria a los vecinos y vecinas del municipio con la incorporación de 15 nuevos agentes a la Policía Local. De los candidatos seleccionados, 13 aspirantes han accedido por turno libre, en calidad de funcionarios en prácticas. Los 2 restantes se han incorporado de forma directa al tratarse de funcionarios de carrera procedentes del turno de movilidad.

Los 13 aspirantes del turno libre, tras haber superado con éxito la fase de oposición, deben completar ahora el curso selectivo obligatorio en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE). Posteriormente, realizarán un período de prácticas prestando servicio en Aspe bajo la supervisión del cuerpo local, como actuación previa a su nombramiento definitivo como funcionarios de carrera.

El Ayuntamiento de Aspe realizó todos los trámites y esfuerzos necesarios para ampliar y acumular vacantes durante el desarrollo del proceso de selección. La convocatoria, iniciada a mediados de junio y concluida a principios de agosto, generó un gran interés, congregando a cerca de 400 aspirantes. De ellos, 32 candidatos lograron superar todas las pruebas, adjudicándose finalmente las 15 plazas por estricto orden de calificación final según los mejores resultados.

Con estas nuevas incorporaciones, Aspe continúa avanzando en su estrategia de fortalecimiento de la Policía Local. El consistorio ha reforzado de manera significativa la plantilla del cuerpo, dando una respuesta firme a las demandas y necesidades del servicio municipal de seguridad.