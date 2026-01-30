CULTURA

Aspe celebra el incremento de visitantes al Teatro Wagner y presenta su nueva programación

Casi 34.000 espectadores disfrutaron del espacio en 2025

Felipe Canals

Elche |

El Teatro Wagner ha incrementado en un 170% los datos de visitantes respecto a los últimos años. Casi 34.000 personas disfrutaron de la cultura en este espacio en Aspe. Para la edil del área, Rosa Ruiz, son números muy positivos y ha agradecido el esfuerzo de todos los trabajadores de la Concejalía de Cultura.

Para celebrar los buenos datos, ha presentado la programación cultural del municipio para el primer semestre de 2026. Entre otras cosas, habrá un tributo a Serrat y una actuación de José Mercé.

