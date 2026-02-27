Arrancan en Elche los trabajos de ajardinamiento de las rotondas de la Ronda Oeste

Con un presupuesto de más de 212.000 euros, el Ayuntamiento de Elche ha impulsado el ajardinamiento de las ocho rotondas e isletas de circulación que hay en la Ronda Oeste, concretamente en las intersecciones con las calles Alaior, Jacarilla y Rojales.

Los trabajos se van a extender a lo largo de los próximos tres meses. Contemplan desde la plantación de césped natural con sistema de riego subterráneo a vegetación autóctona, pasando por pavimentos texturizados, gravas ornamentales.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha destacado que el objetivo de la actuación es el de “generar un espacio mucho más bello y adecuado al entorno” en una vía por la que acceden a Elche miles de vehículos.

El alcalde de Elche ha avanzado que en los próximos meses se va a actuar en el ajardinamiento de otras áreas como las isletas situadas hacia la carretera de Crevillent y se va a abordar la mejora de la iluminación con tecnología led, así como que este año se va a ejecutar la reordenación del tráfico en la rotonda de l’Aljub.