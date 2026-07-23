Arranca en Elche este viernes el XXVIII Festival de Guitarra 'Ciutat d'Elx'.

En Elche arranca mañana el Festival de Guitarra 'Ciutat d'Elx', que este año celebra su XXVIII edición. El certamen promete traer a la ciudad conciertos de artistas de todo el mundo, concursos, exposiciones y actividades relacionadas con la guitarra clásica.

El acto de inauguración será en la Antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana a las 19:00 horas, donde se conmemorará al insigne luthier crevillentino Antonio Emilio Pascual Viudes, a cargo del músico e investigador Joaquín Fuentes Díaz. Más tarde, a las 21:00 horas comenzará el recital conjunto de dos virtuosos guitarristas surcoreanos: Kiwon Choi y Young Taek Jo, en el claustro de la Iglesia de San José con entrada libre.

La programación continuará el sábado a las 10:00 horas con la eliminatoria del XXIII Concurso Internacional de Guitarra 'Ciutat d'Elx' en el Aula Magna de la Universidad CEO Cardenal Herrera y a las 21:00 horas tendrá lugar el concierto del prestigioso guitarrista uruguayo Álvaro Pierri en el claustro de San José, en este caso con entrada anticipada de 10 euros y de 15 euros en taquilla.

La jornada de domingo arrancará a las 10:00 horas con el XVIII Concurso Calendura en la Universidad CAU Cardenal Herrera y en el mismo lugar a las 16:00 horas se realizará la semifinal del XXIII Concurso Internacional de Guitarra 'Ciutat d'Elx'. El día finalizará con la actuación del guitarrista francés Gabriel Bianco en el claustro de la Iglesia de San José a las 21:00 horas, también con entradas por 10 y 15 euros.

La cita musical se prolongará hasta el próximo viernes 31 de julio y todas las actividades serán gratuitas menos los conciertos de Álvaro Pierre, Gabriel Bianco y Álvaro Toscano. Quienes deseen acudir a las tres actuaciones musicales podrán adquirir un abono especial por 20 euros.