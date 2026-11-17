Martín Anselmi espera para finales de semana a los dos internacionales que ha tenido el Elche en la presente 'ventana FIFA': Roy Revivo y Lucas Cepeda. El israelí se unirá a la dinámica grupal este jueves, mientras que todo apunta a que el chileno regresará para el viernes.

La Israel de Revivo juega este martes el último encuentro de la Liga de Naciones ante la Austria de David Affengruber. La selección del lateral zurdo del Elche se juega su permanencia en la categoría B de la competición. Ante Kosovo, el pasado sábado, se quedó sin minutos.

Chile, por su parte, disputará otro amistoso ante Colombia la próxima madrugada. Cepeda fue suplente en el anterior compromiso amistoso. Saltó al terreno de juego en el segundo acto en la derrota por la mínima de su selección. Ahora se enfrentan de nuevo en Cali, donde el mediapunta espera tener minutos.

Ambos estarán a disposición de Anselmi para la importante cita de este próximo lunes en el Ciutat, ante el Levante. El parón le ha venido bien al técnico argentino para recuperar efectivos, pues Ali Houary y Thomas Lemar han tenido tiempo para recuperarse de sus problemas físicos.