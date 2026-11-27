El Elche recibe este sábado al Atlético de Madrid con las bajas de Rubén Sánchez y Thomas Lemar. Martín Anselmi, técnico franjiverde, ha dejado en el aire la presencia de Marc Aguado y el canterano Ali Houary. El once no variará mucho respecto al del partido ante el Levante.

"Es una Liga muy competitiva y todos los partidos son de alta competitividad", ha señalado Anselmi en la previa. El preparador argentino ha resaltado la "jerarquía" del Atlético de Madrid, un rival que "no suele perdonar". Por tanto, el Elche deberá de minimizar sus errores.

Anselmi ha alabado a Simeone antes del Elche-Atleti. "Tengo una profunda admiración por él", ha afirmado. El entrenador bonaerense ha destacado la manera del 'Cholo' para mantenerse "tanto años" en la élite.

El técnico del Elche ha reconocido que el choque en el Ciutat no fue tan bueno con balón: "Veníamos de dos partidos muy buenos en ese aspecto ante Valencia y Betis...". El preparador franjiverde ha puesto en valor que el Elche "es un equipo que compite hasta el final y no se da por vencido".

Cuestionado por la ausencia de victorias en casa, se ha mostrado convencido de que "los triunfos van a aparecer" y ha recordado que este curso se ha ganado o puntuado en campos como los de Espanyol, Rayo Vallecano o Levante. Algo que la temporada pasada no sucedió.

Por último, sobre el balón parado, ha reconocido que "tiene una importancia muy grande" y ha añadido que en el equipo ilicitano lo trabajan "mucho".