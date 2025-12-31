El año 2025 se despide de Elche, Crevillent y Santa Pola con sol y frío y 2026 se estrena con llegada de nubes y sin lluvia

Sol tanto por la mañana como por la tarde, si bien en la segunda mitad del día se dejarán ver más las nubes. Esta es la previsión meteorológica para este miércoles, día 31 de diciembre, en el que despedimos el año 2025.

Va a ser una jornada con viento flojo y con frío. Se espera que las temperaturas máximas se sitúen en Elche, Crevillent y Santa Pola en torno a los 15 grados centígrados. Hacia medianoche, a la hora de las doce campanadas la temperatura en la ciudad de Elche rondará los 8 grados, valor térmico mínimo que descenderá ligeramente durante la madrugada del 1 de enero de 2026, situándose en los 7 grados.

Cielo nuboso y sin lluvia para estrenar 2026

Al año nuevo se le va a dar la bienvenida este jueves en los tres municipio de la comarca del Baix Vinalopó con un día un poco más frío que el de hoy y en el que las nubes van a volver a cubrir el cielo, aunque sin riesgo de lluvia. Los primeros días de 2026 van a seguir esa misma tónica meteorológica.