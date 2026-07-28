Los animales de Rio Safari combaten el calor con helados, piscinas y salidas nocturnas

La acción más llamativa es que los cuidadores del zoo preparan diariamente helados con todo tipo de ingredientes. Algunos llevan alimentos comunes, ya sea fruta, verdura, zumo o carne; y otros son más particulares como ramas de olivo, sangre e insectos. Todo ello con el objetivo de que los animales de Rio Safari puedan hacer frente a las altas temperaturas de una forma muy sabrosa y divertida. Estos helados se reparten durante las horas más fuertes de calor y complementan su dieta diaria, que en verano suele incluir los alimentos más frescos. De esta manera, se facilita una mejor aclimatación para los momentos más calurosos del día.

Son muchos los animales que disfrutan de este refrescante tentempié. Por ejemplo, las suricatas degustan gusanos congelados mientras que para los jaguares y leopardos se preparan polos con caldo de pollo y carne. Los primates, como mangabeys, orangutanes y chimpancés, se lo pasan en grande con helado de diferentes frutas y zumos. Las jirafas de Angola, por su parte, eligen las ramas de olivo.

Algunos animales también se refrescan con piscinas ubicadas en sus instalaciones. Los hipopótamos pigmeo y jaguares cuentan con estanques de agua que están abiertos todo el año y que en verano se convierte en el sitio preferido de estas especies. Para los mangabeys, por ejemplo, se ha instalado una pequeña piscina con tobogán. Además de refrescarse, disfrutan de una actividad muy divertida.

Otra medida que desde Río Safari Elche han llevado a cabo para que sus animales hagan frente a las altas temperaturas consiste en dejar determinadas instalaciones exteriores abiertas durante la noche.

Jirafas, chimpancés, jaguares, leones y leopardos suelen dormir en las zonas interiores, pero ahora encuentran las puertas abiertas y también pueden salir al exterior en horario nocturno. Se suman a otras especies que sí que disfrutan de esta posibilidad durante todo el año, como hipopótamos, watusis, ciervos, antílopes, canguros y avestruces, entre otros.

Rio Safari está en un gran momento y son miles los visitantes que visitan a diario unas instalaciones que combina parque animal, parque acuático y restaurante. Turistas de todas las nacionalidades y familias residentes en las provincias de Murcia y Alicante disfrutan todo el año de uno de los mejores parques de España ubicado en Elche.