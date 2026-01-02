André Silva se une a Héctor Fort como baja para el Elche-Villarreal

El Elche abrirá 2026 recibiendo al Villarreal en el Martínez Valero. El objetivo será tratar de mantener el invicto en el feudo franjiverde para seguir poniendo tierra de por medio con el descenso. La jornada se abre con siete puntos de margen sobre la zona roja que marca el Girona de Míchel.

De cara al primer partido del año, el portugués André Silva se une a Héctor Fort como baja. No termina de recuperarse de las molestias musculares que ya le impidieron ser de la partida en la convocatoria contra el Rayo Vallecano. Fede Redondo estará ausente por sanción y John se mantiene como duda.

El Villarreal llegará a Elche en cuarta posición, aunque con dos jornadas menos que los tres primeros clasificados (FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid). El cuadro de Marcelino está eliminado de Copa del Rey y la gran decepción en tierras castellonenses está siendo la Champions League.

Sarabia, en la previa del encuentro, ha ensalzado tanto al Villarreal como a Marcelino. El vasco estuvo en la disciplina del club castellonense, por lo que le tiene cariño al rival. El preparador franjiverde ha dicho que "se dan los condicionantes" para vivir otra gran tarde de fútbol en el Martínez Valero.

Cuestionado por el mercado de fichajes, ha admitido que es más necesaria la llegada de un jugador de banda tras la lesión de Héctor Fort. El lateral cedido por el Barça estará cerca de tres meses en el dique seco.