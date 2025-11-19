Álvaro Núñez, en la previa del Elche-Real Madrid: “¿Vinicius? Yo soy muy tranquilo, nos lo pasaremos bien”

Álvaro Núñez está de dulce. Se ha estrenado en Primera División de la mano de Eder Sarabia en el Elche y es el futbolista con más minutos de la plantilla junto a Aleix Febas. Ha sido titular en los doce encuentros disputados hasta la fecha y este domingo no será una excepción en la visita del Real Madrid al Martínez Valero.

En la previa del duelo ante el conjunto dirigido por Xabi Alonso, el lateral vasco ha pasado por los micrófonos de Onda Cero. El jugador franjiverde admite que “es un partido que siempre se marca en el calendario” y ve al Elche capacitado para dar la sorpresa. “No firmo el empate”, asegura. El cuadro ilicitano ya ha demostrado que compite ante todos y en cualquier circunstancia, como ocurrió en Montjuic contra el Barcelona.

Núñez, a priori, será la pareja de baile de Vinicius Junior. Cuestionado acerca de los 'piques' del brasileño con los rivales, el lateral del Elche apunta que él es “muy tranquilo” y tiene “mucha paciencia”. Augura que Vinicius y él lo pasarán bien este domingo. “Se tiene que centrar en jugar al fútbol porque es un gran jugador y tiene muchas cualidades”, afirma.

Álvaro Núñez tiene pasado culé, puesto que estuvo una temporada en la cantera del Barça. Sin embargo, eso no supondrá una motivación extra para él en la cita liguera contra el Real Madrid. Precisamente en Montjuic le tocó jugar por la izquierda, a pierna cambiada, para cubrir a Lamine Yamal. “Le puse las cosas difíciles”, recuerda.

En el plano personal, Núñez espera seguir gozando de la confianza de Sarabia. Tiene contrato con el Elche hasta el próximo mes de junio, aunque podría renovar automáticamente si se cumplen una serie de condiciones. El vasco dice ser “feliz” en la entidad ilicitana y bromea acerca de las críticas recibidas cuando fichó por el Elche por aterrizar desde el Amorebieta, descendido ese curso a Primera RFEF.