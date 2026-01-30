La alcachofa sigue siendo la estrella de las hortalizas de invierno en el Camp d’Elx

Con una estimación de 13 millones de kilos, la alcachofa (tanto la variedad híbrida como la blanca de Tudela) es una temporada más el cultivo estrella entre las hortalizas de invierno cultivadas en el Camp d’Elx. Ese volumen de producción representa además un 8,3 % de incremento en comparación de la temporada pasada y su cultivo ocupa hasta 700 hectáreas de superficie de las 1.500 cultivadas con las que cuenta la temporada de invierno el conjunto de la agricultura ilicitana.

La previsión con la que ha arrancado la campaña de hortalizas de invierno 2025/2026, que se va a extender hasta el mes de mayo, apunta a un incremento de la producción del 7 % con respecto al pasado año y se confía en rondar las 24 toneladas de recolección global.

Respectos al año 2025, la superficie global cultiva ha crecido en 100 hectáreas.

El clima húmedo y el frío, sin heladas destacables, están siendo factores determinantes positivamente en la buena calidad de las hortalizas que está produciendo la agricultura ilicitana, entre las que también sobresalen, por volumen de producción, registrando 9,5 millones de kilos, el brócoli, la coliflor, la col y el romanesco, así como la patata verdete (con una producción estimada de un millón de kilos) y las habas (500.000 kilos).

Pedro Valero ha explicado también que el Camp d’Elx está atrayendo en los últimos años a empresas extranjeras que apuestan por implantarse en el término municipal.