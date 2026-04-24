Llega de nuevo inestabilidad meteorológica a Elche, Santa Pola y Crevillent

Las condiciones meteorológicas cambian desde este viernes y durante mañana sábado. El domingo se recuperará el sol.

Este viernes se espera ya un descenso claro de las temperaturas en una jornada con muchas nubes y viento moderado de componente marítima durante la mañana.

Durante la tarde es probable que se registren lluvias, en principio débiles, que seguramente caerán embarradas.

Las temperaturas máximas van a situarse en Elche y Crevillent en torno a 20 grados centígrados. En Santa Pola se quedará en 19.

El fin de semana llega con un sábado nuboso durante buena parte del día con posibilidad de precipitaciones débiles de forma ocasional.

El domingo vuelve el sol y las temperaturas repuntarán un poco.