Agenda polideportiva del fin de semana para los equipos de Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
GANDÍA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS
RAYO IBENSE-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS
LLIGA COMUNITAT
BENIDORM-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
KELME-VALENCIA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
RODA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
LEVANTE 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
VILLARREAL'B'-INTANGCO, SÁBADO, 18:30 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CÓRDOBA-ELCHE, DOMINGO, 11 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN CUP
ROCASA GRAN CANARIA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 13:30 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CN CIUDAD ALCORCÓN, DOMINGO, 16:30 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CN TRES CANTOS-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS