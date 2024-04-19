20 y 21 de abril

Agenda polideportiva del fin de semana para los equipos de Elche y comarca

El Atticgo CBM Elche busca un buen resultado en el duelo de ida de las semifinales de la European Cup

Felipe Canals

Elche | 19.04.2024 14:30

La afición del Club Waterpolo Elx, en el Esperanza Lag
La afición del Club Waterpolo Elx, en el Esperanza Lag | Club Waterpolo Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

GANDÍA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS

RAYO IBENSE-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS

LLIGA COMUNITAT

BENIDORM-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

KELME-VALENCIA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

RODA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

LEVANTE 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

VILLARREAL'B'-INTANGCO, SÁBADO, 18:30 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CÓRDOBA-ELCHE, DOMINGO, 11 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN CUP

ROCASA GRAN CANARIA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 13:30 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CN CIUDAD ALCORCÓN, DOMINGO, 16:30 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CN TRES CANTOS-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS

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