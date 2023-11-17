18 y 19 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana para los equipos de Elche y comarca

El Ilicitano juega en el Martínez Valero ante el segundo clasificado, el Ontinyent 1931

Felipe Canals

Elche | 17.11.2023 15:50

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 11:30 HORAS, MARTÍNEZ VALERO

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CASTELLÓN 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17 HORAS

CD OLÍMPIC-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS

CALLOSA DEPORTIVA-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTER SAN JOSÉ VALENCIA-ELCHE 'B', SÁBADO, 17 HORAS

CASTELLÓN-INTANGCO, DOMINGO, 12 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-CD GETAFE, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-SANT JOAN, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER-GRUPO HERCE SORIA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN VILLENA

PRIMERA NACIONAL

CV VINARÓS-CV ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-NB XATIVA, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

WATERPOLO TURIA-CW ELX, DOMINGO, 17 HORAS

CN BADIA-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS

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