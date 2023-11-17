Agenda polideportiva del fin de semana para los equipos de Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 11:30 HORAS, MARTÍNEZ VALERO
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CASTELLÓN 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17 HORAS
CD OLÍMPIC-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS
CALLOSA DEPORTIVA-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTER SAN JOSÉ VALENCIA-ELCHE 'B', SÁBADO, 17 HORAS
CASTELLÓN-INTANGCO, DOMINGO, 12 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-CD GETAFE, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-SANT JOAN, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER-GRUPO HERCE SORIA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN VILLENA
PRIMERA NACIONAL
CV VINARÓS-CV ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-NB XATIVA, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
WATERPOLO TURIA-CW ELX, DOMINGO, 17 HORAS
CN BADIA-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS