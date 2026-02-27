Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-INTERCITY, SÁBADO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
RECAMBIOS COLÓN-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 16:00 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-ATLÉTICO SAGUNTINO, DOMINGO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-THADER, SÁBADO, 16:30 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT
JÁVEA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 18:00 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-PATACONA, DOMINGO, 18:00 HORAS, DIEGO QUILES
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-CD SAMPER, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA NACIONAL
ATTICGO CBM ELCHE-BM ÁGUILAS, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-CBM PETRER, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-VOLEI MURCIA, SÁBADO, 17:00 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
TERCERA FEB
ADESAVI-CBI ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CBSR ELCHE-VILLA DE LEGANES, SÁBADO, 16:00 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN BARCELONA-CW ELX, DOMINGO, 16:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL-CW ELX, DOMINGO, 17:30 HORAS