28 de febrero y 1 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

Un Ilicitano al alza recibe al Intercity en el derbi

Felipe Canals

Elche |

El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos.
FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-INTERCITY, SÁBADO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

RECAMBIOS COLÓN-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 16:00 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-ATLÉTICO SAGUNTINO, DOMINGO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-THADER, SÁBADO, 16:30 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT

JÁVEA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 18:00 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-PATACONA, DOMINGO, 18:00 HORAS, DIEGO QUILES

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-CD SAMPER, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA NACIONAL

ATTICGO CBM ELCHE-BM ÁGUILAS, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-CBM PETRER, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-VOLEI MURCIA, SÁBADO, 17:00 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

TERCERA FEB

ADESAVI-CBI ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CBSR ELCHE-VILLA DE LEGANES, SÁBADO, 16:00 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN BARCELONA-CW ELX, DOMINGO, 16:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL-CW ELX, DOMINGO, 17:30 HORAS

