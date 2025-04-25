26 y 27 de abril

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Club Balonmano Elche de Sergio Belda se juega la permanencia en la penúltima jornada de Liga, mientras que los partidos del CW Elx se trasladan a Torrellano

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-EUROPA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

ATLÉTICO SAGUNTINO-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17:30 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

KELME-LEVANTE, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

VILLARREAL-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-PATACONA, VIERNES, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PABLO IGLESIAS-TORRENT, SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

POUELO DE ALARCÓN-ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ZUAZO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

ATLÉTICO GUARDÉS-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CB MISLATA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

ASOCIACIÓN ABARANERA-HISPANITAS PETRER, SÁBADO, 19 HORAS

BM ELDA CEE-UCAM MURCIA, SÁBADO, 19 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-DENIA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

ESET ONTINET-JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN

PETRAHER-CBSR ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CN VALLIRANA, SÁBADO, 16 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN BADIA, SÁBADO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer