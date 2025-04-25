Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-EUROPA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
ATLÉTICO SAGUNTINO-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 17:30 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
KELME-LEVANTE, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
VILLARREAL-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-PATACONA, VIERNES, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PABLO IGLESIAS-TORRENT, SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
POUELO DE ALARCÓN-ELCHE, SÁBADO, 16:30 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ZUAZO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
ATLÉTICO GUARDÉS-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CB MISLATA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
ASOCIACIÓN ABARANERA-HISPANITAS PETRER, SÁBADO, 19 HORAS
BM ELDA CEE-UCAM MURCIA, SÁBADO, 19 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-DENIA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
ESET ONTINET-JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN
PETRAHER-CBSR ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CN VALLIRANA, SÁBADO, 16 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN BADIA, SÁBADO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ