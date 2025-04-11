12 y 13 de abril

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El CBI Elche se coloca momentáneamente líder de Tercera FEB y el CBM Elche de Sergio Belda se juega la permanencia

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ATLÉTICO BALEARES-ILICITANO, DOMINGO, 13 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-BENIDORM, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CREVILLENTE DEPORTIVO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-GANDÍA, SÁBADO, 17 HORAS, PEPICO AMAT

TORREVIEJA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-UCAM MURCIA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

RODA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-ORIHUELA, VIERNES, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PABLO IGLESIAS-PATERNA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

LEVANTE 'B'-ELCHE, SÁBADO, 15 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL

UCAM MURCIA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

HISPANITAS PETRER-HANDBOL SANT JOAN, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

MARE NOSTRUM TORREVIEJA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:30 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CAROLINAS 60-69 CBI ELCHE

JORGE JUAN NOVELDA-LUCENTUM ALICANTE, SÁBADOL, 19 HORAS, LA MAGDALENA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-TURIA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

CW ELX-MÁLAGA, DOMINGO, 14 HORAS, ESPERANZA LAG

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