Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ATLÉTICO BALEARES-ILICITANO, DOMINGO, 13 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-BENIDORM, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CREVILLENTE DEPORTIVO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-GANDÍA, SÁBADO, 17 HORAS, PEPICO AMAT
TORREVIEJA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-UCAM MURCIA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
RODA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-ORIHUELA, VIERNES, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PABLO IGLESIAS-PATERNA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
LEVANTE 'B'-ELCHE, SÁBADO, 15 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL
UCAM MURCIA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
HISPANITAS PETRER-HANDBOL SANT JOAN, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
MARE NOSTRUM TORREVIEJA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:30 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
CAROLINAS 60-69 CBI ELCHE
JORGE JUAN NOVELDA-LUCENTUM ALICANTE, SÁBADOL, 19 HORAS, LA MAGDALENA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-TURIA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG
CW ELX-MÁLAGA, DOMINGO, 14 HORAS, ESPERANZA LAG