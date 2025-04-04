Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-ALZIRA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
ATLÉTICO LEVANTE-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 12 HORAS
CD RODA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS
LLIGA COMUNITAT
PATERNA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12:30 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEOWRLD-CARCAIXENT, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
KELME-HÉRCULES, SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
MURCIA-ELCHE, DOMINGO, 10 HORAS
LIGA NACIONAL
TORRE LEVANTE-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
LA NUCÍA-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
MOTIVECO GIJÓN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
ELDA PRESTIGIO-BM PORRIÑO, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁLEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ELDA CEE-HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 18:30 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
ATTICGO CBM ELCHE-ASOCIACIÓN ABARANERA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG
MARISTAS ALGEMESÍ-HISPANITAS BM PETRER, DOMINGO, 12 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
ESET ONTINET-CBI ELCHE, DOMINGO, 18:30 HORAS
BÀSQUET SUECA-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 19:30 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-CHURRIANA INCLUSIVO, SÁBADO, 16:30 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
HORTA-CW ELX, SÁBADO, 16:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
POBLE NOU-CW ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS