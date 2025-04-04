5 Y 6 DE ABRIL

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El CBM Elche de Sergio Belda busca puntos de permanencia en el Esperanza Lag

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-ALZIRA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

ATLÉTICO LEVANTE-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 12 HORAS

CD RODA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS

LLIGA COMUNITAT

PATERNA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12:30 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEOWRLD-CARCAIXENT, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

KELME-HÉRCULES, SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

MURCIA-ELCHE, DOMINGO, 10 HORAS

LIGA NACIONAL

TORRE LEVANTE-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

LA NUCÍA-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

MOTIVECO GIJÓN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

ELDA PRESTIGIO-BM PORRIÑO, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁLEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ELDA CEE-HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 18:30 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

ATTICGO CBM ELCHE-ASOCIACIÓN ABARANERA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

MARISTAS ALGEMESÍ-HISPANITAS BM PETRER, DOMINGO, 12 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

ESET ONTINET-CBI ELCHE, DOMINGO, 18:30 HORAS

BÀSQUET SUECA-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 19:30 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-CHURRIANA INCLUSIVO, SÁBADO, 16:30 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

HORTA-CW ELX, SÁBADO, 16:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

POBLE NOU-CW ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS

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