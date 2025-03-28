29 y 30 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Club Baloncesto en Silla de Ruedas Elche quiere dar otro paso más hacia el ascenso en la ida en Granada

Felipe Canals

Elche |

Imagen de un partido del CBSR Elche en El Toscar.
Imagen de un partido del CBSR Elche en El Toscar. | CBSR Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

OLOT-ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CREVILLENTE DEPORTIVO-BENIDORM, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-ALZIRA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CONQUENSE-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS-CASTELLÓN 'B', SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

ELCHE 'B'-ALBORAYA 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-MÁLAGA, DOMINGO, 11:30 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

MARE NOSTRUM TORREVIEJA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS

BM ÁGUILAS-BM ELDA CEE, DOMINGO, 12 HORAS

HISPANITAS PETRER-LIMOBEL POZUELO DE CALATRAVA, DOMINGO, 12:30 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER-UNIVERSIDAD GRANADA, SÁBADO, 19:30 HORAS, GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA

PRIMERA NACIONAL

PATERNA LICEO-CV ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-UCAM MURCIA DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA DIVISIÓN

CHURRIANA INCLUSIVO GRANADA-CBSR ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

MOLINS DE REY-CW ELX, SÁBADO, 12:45 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CIUTAT DE PALMA-CW ELX, DOMINGO, 12:30 HORAS

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