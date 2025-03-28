Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
OLOT-ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CREVILLENTE DEPORTIVO-BENIDORM, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-ALZIRA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CONQUENSE-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS-CASTELLÓN 'B', SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
ELCHE 'B'-ALBORAYA 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-MÁLAGA, DOMINGO, 11:30 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
MARE NOSTRUM TORREVIEJA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS
BM ÁGUILAS-BM ELDA CEE, DOMINGO, 12 HORAS
HISPANITAS PETRER-LIMOBEL POZUELO DE CALATRAVA, DOMINGO, 12:30 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER-UNIVERSIDAD GRANADA, SÁBADO, 19:30 HORAS, GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA
PRIMERA NACIONAL
PATERNA LICEO-CV ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-UCAM MURCIA DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA DIVISIÓN
CHURRIANA INCLUSIVO GRANADA-CBSR ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
MOLINS DE REY-CW ELX, SÁBADO, 12:45 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CIUTAT DE PALMA-CW ELX, DOMINGO, 12:30 HORAS