15 y 16 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Club Voleibol Elche recibe al Gupane en el Esperanza Lag en un partido clave por el ascenso

Felipe Canals

Elche |

El CV Elche, tras el triunfo en Castellón.
El CV Elche, tras el triunfo en Castellón. | CV Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

SANT ANDREU-ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 11:3 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CREVILLENTE DEPORTIVO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-SPAR GRAN CANARIA, SÁBADO, 18:30 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL MALLORCA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 17:30 HORAS

BOLAÑOS-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18 HORAS

HISPANITAS BM PETRER-LEVANTE MARNI, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER-SUAC CANARIAS, DOMINGO, 12 HORAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VILLENA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV GUPANE, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-SERVIGROUP BENIDORM, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

ALGINET-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 18 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CN BADIA-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS

OTROS EVENTOS

XXXI EDICIÓN DEL CAMPEONATO ABSOLUTO DE NATACIÓN CON ALETAS

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer