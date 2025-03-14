Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
SANT ANDREU-ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 11:3 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CREVILLENTE DEPORTIVO-VILLARREAL 'C', DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-SPAR GRAN CANARIA, SÁBADO, 18:30 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
HANDBOL MALLORCA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 17:30 HORAS
BOLAÑOS-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18 HORAS
HISPANITAS BM PETRER-LEVANTE MARNI, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER-SUAC CANARIAS, DOMINGO, 12 HORAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VILLENA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV GUPANE, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-SERVIGROUP BENIDORM, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
ALGINET-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 18 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 18:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CN BADIA-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS
OTROS EVENTOS
XXXI EDICIÓN DEL CAMPEONATO ABSOLUTO DE NATACIÓN CON ALETAS