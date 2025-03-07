Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-CORNELLÀ, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
CASTELLONENSE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 11:45 HORAS
ATZENETA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 16:30 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-BENIGÀNIM, SÁBADO, 16 HORAS, PEPICO AMAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CFI ALICANTE, DOMINGO, 18 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-CASTELLÓN, SÁBADO, 13:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CARTAGENA-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS-PATACONA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
ELCHE 'B'-LEVANTE 'B', DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
COSTA ADEJE TENERIFE-ELCHE, SÁBADO, 12 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-MARISTAS ALGEMESÍ, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-HISPANITAS PETRER, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
PLAYAS DE BENIDORM-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
VÓLEY CARTAGENA-CV ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
CB SUECA-CBI ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
CAROLINAS-JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN
BASQUET GIRONA-CBSR ELCHE, SÁBADO, 14 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
WATERPOLO TURIA-CW ELX, DOMINGO, 19 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, SÁBADO, 13 HORAS