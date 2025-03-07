8 y 9 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche se juega le permanencia en Primera Estatal, categoría en la que se miden BM Elda CEE e Hispanitas Petrer

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-CORNELLÀ, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

CASTELLONENSE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 11:45 HORAS

ATZENETA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 16:30 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-BENIGÀNIM, SÁBADO, 16 HORAS, PEPICO AMAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CFI ALICANTE, DOMINGO, 18 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-CASTELLÓN, SÁBADO, 13:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CARTAGENA-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS-PATACONA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

ELCHE 'B'-LEVANTE 'B', DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

COSTA ADEJE TENERIFE-ELCHE, SÁBADO, 12 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-MARISTAS ALGEMESÍ, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-HISPANITAS PETRER, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

PLAYAS DE BENIDORM-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

VÓLEY CARTAGENA-CV ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CB SUECA-CBI ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

CAROLINAS-JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN

BASQUET GIRONA-CBSR ELCHE, SÁBADO, 14 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

WATERPOLO TURIA-CW ELX, DOMINGO, 19 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, SÁBADO, 13 HORAS

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