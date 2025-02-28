Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
LLEIDA-ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VALL DE UXÓ, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CREVILLENTE DEPORTIVO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
CD OLÍMPIC-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS
DÉNIA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR
KELME-ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
RODA 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-MADRID 'B', SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
MÁLAGA COSTA DEL SOL-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 13 HORAS
ELDA PRESTIGIO-BERA BERA, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL
RITEC BM ÁGUILAS-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
HISPANITAS PETRER-UCAM BALONMANO MURCIA, DOMINGO, 12:30 HORAS, GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA
CB MISLATA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER-CV UTRERA, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV VALENCIA, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH
ORIHUELA-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 12 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-ADESAVI, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
JORGE JUAN NOVELDA-UCAM MURCIA, SÁBADO, 19 HORAS, LA MAGDALENA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
UE HORTA-CW ELX, SÁBADO, 16:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-POBLE NOU, DOMINGO, 13 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
EDICIÓN NÚMERO 40 DEL CROSS PERLETA-MAITINO