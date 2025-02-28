1 y 2 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

Kelme y Elche se miden en el derbi de la ciudad en División de Honor

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

LLEIDA-ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VALL DE UXÓ, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CREVILLENTE DEPORTIVO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

CD OLÍMPIC-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS

DÉNIA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR

KELME-ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

RODA 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-MADRID 'B', SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

MÁLAGA COSTA DEL SOL-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 13 HORAS

ELDA PRESTIGIO-BERA BERA, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL

RITEC BM ÁGUILAS-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

HISPANITAS PETRER-UCAM BALONMANO MURCIA, DOMINGO, 12:30 HORAS, GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA

CB MISLATA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER-CV UTRERA, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV VALENCIA, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH

ORIHUELA-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 12 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-ADESAVI, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

JORGE JUAN NOVELDA-UCAM MURCIA, SÁBADO, 19 HORAS, LA MAGDALENA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

UE HORTA-CW ELX, SÁBADO, 16:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-POBLE NOU, DOMINGO, 13 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

EDICIÓN NÚMERO 40 DEL CROSS PERLETA-MAITINO

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