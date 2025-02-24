22 y 23 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

La UltraHélike firma un gran éxito en su primera edición con 2.000 participantes entre sus dos modalidades

Felipe Canals

Elche |

La UltraHélike llenó de deporte las calles de Elche el pasado sábado.
La UltraHélike llenó de deporte las calles de Elche el pasado sábado. | UltraHélike

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 0-1 SD IBIZA

TERCERA RFEF

PATACONA 1-3 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

CASTELLONENSE 4-2 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 0-1 TAVERNES DE LA VALLDIGNA

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 1-1 BENIGÀNIM

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 2-1 LEVANTE

ALBACETE 3-2 KELME

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 0-0 INTER SAN JOSÉ VALENCIA

PABLO IGLESIAS 3-2 ALBORAYA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ORIENTACIÓN MARÍTIMA 0-5 ELCHE

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

THURINGER 27-26 ATTICGO CBM ELCHE

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

SPORTING LA RIOJA 21-22 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 28-27 POZUELO DE CALATRAVA

CB MARE NOSTRUM TORREVIEJA 29-30 HISPANITAS BM PETRER

BM ELDA CEE 32-28 ASOCIACIÓN ABARANERA

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

ALMENDRALEJO EXTREMADURA 2-3 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV PARLA 0-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

REAL MURCIA 84-92 CBI ELCHE

SERVIGROUP BENIDORM 92-65 JORGE JUAN NOVELDA

OTROS EVENTOS

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