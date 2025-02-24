Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 0-1 SD IBIZA
TERCERA RFEF
PATACONA 1-3 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
CASTELLONENSE 4-2 CREVILLENTE DEPORTIVO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 0-1 TAVERNES DE LA VALLDIGNA
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 1-1 BENIGÀNIM
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 2-1 LEVANTE
ALBACETE 3-2 KELME
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 0-0 INTER SAN JOSÉ VALENCIA
PABLO IGLESIAS 3-2 ALBORAYA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ORIENTACIÓN MARÍTIMA 0-5 ELCHE
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
THURINGER 27-26 ATTICGO CBM ELCHE
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
SPORTING LA RIOJA 21-22 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 28-27 POZUELO DE CALATRAVA
CB MARE NOSTRUM TORREVIEJA 29-30 HISPANITAS BM PETRER
BM ELDA CEE 32-28 ASOCIACIÓN ABARANERA
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
ALMENDRALEJO EXTREMADURA 2-3 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV PARLA 0-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
REAL MURCIA 84-92 CBI ELCHE
SERVIGROUP BENIDORM 92-65 JORGE JUAN NOVELDA
OTROS EVENTOS
PRIMERA EDICIÓN DE LA ULTRAHÉLIKE