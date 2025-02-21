Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-SD IBIZA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
PATACONA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS
CASTELLONENSE-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:45 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, SÁBADO, 16 HORAS, PEPICO AMAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-BENIGÀNIM, SÁBADO, 18 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-LEVANTE, SÁBADO, 13 HORAS, DIEGO QUILES
ALBACETE-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'- INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 11:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PABLO IGLESIAS-ALBORAYA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ORIENTACIÓN MARÍTIMA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
THURINGER-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
SPORTING LA RIOJA-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-POZUELO DE CALATRAVA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
CB MARE NOSTRUM TORREVIEJA-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 18 HORAS
BM ELDA CEE-ASOCIACIÓN ABARANERA, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
ALMENDRALEJO EXTREMADURA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV PARLA-CV ELCHE, DOMINGO, 13:30 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
REAL MURCIA-CBI ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
SERVIGROUP BENIDORM-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 18:30 HORAS
OTROS EVENTOS
PRIMERA EDICIÓN DE LA ULTRAHÉLIKE