22 y 23 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche se despide de Europa en Alemania

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-SD IBIZA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

PATACONA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS

CASTELLONENSE-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:45 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, SÁBADO, 16 HORAS, PEPICO AMAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-BENIGÀNIM, SÁBADO, 18 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-LEVANTE, SÁBADO, 13 HORAS, DIEGO QUILES

ALBACETE-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'- INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 11:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PABLO IGLESIAS-ALBORAYA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ORIENTACIÓN MARÍTIMA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

THURINGER-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

SPORTING LA RIOJA-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-POZUELO DE CALATRAVA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

CB MARE NOSTRUM TORREVIEJA-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 18 HORAS

BM ELDA CEE-ASOCIACIÓN ABARANERA, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

ALMENDRALEJO EXTREMADURA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV PARLA-CV ELCHE, DOMINGO, 13:30 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

REAL MURCIA-CBI ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

SERVIGROUP BENIDORM-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 18:30 HORAS

OTROS EVENTOS

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