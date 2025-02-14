12 Y 13 DE FEBRERO

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

José Ignacio Prades regresa al Elda Prestigio y se estrena ante Granollers

Felipe Canals

Elche |

José Ignacio Prades, en su primer día como técnico del Elda Prestigio.
José Ignacio Prades, en su primer día como técnico del Elda Prestigio. | Elda Prestigio

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ANDRATX-ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-LA NUCÍA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CREVILLENTE DEPORTIVO-VALL DE UXÓ, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

L'OLLERIA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 16:30 HORAS

DENIA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR

KELME-VILLARREAL, SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

RODA-ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

LIGA NACIONAL

PATERNA-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:30 HORAS

LEVANTE 'B'-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 13 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-VALENCIA 'B', SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

ATTICGO CBM ELCHE-DUNAREA BRAILA, SÁBADO, 20 HORAS, ESPERANZA LAG

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-GRANOLLERS, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

AGUSTINOS ALICANTE-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 17 HORAS

HISPANITAS PETRER-HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

HANDBOL SANT JOAN-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:30 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER-JUDESA VOLEY, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO VILLENA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-MIGUELTURRA, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-MOLINA BASKET, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

JORGE JUAN NOVELDA-ADESAVI, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-HOSPITALET, SÁBADO, 15:30 HORAS, EL TOSCAR

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