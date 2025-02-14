Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ANDRATX-ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-LA NUCÍA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CREVILLENTE DEPORTIVO-VALL DE UXÓ, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
L'OLLERIA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 16:30 HORAS
DENIA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR
KELME-VILLARREAL, SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
RODA-ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
LIGA NACIONAL
PATERNA-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:30 HORAS
LEVANTE 'B'-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 13 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-VALENCIA 'B', SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
ATTICGO CBM ELCHE-DUNAREA BRAILA, SÁBADO, 20 HORAS, ESPERANZA LAG
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO-GRANOLLERS, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
AGUSTINOS ALICANTE-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 17 HORAS
HISPANITAS PETRER-HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
HANDBOL SANT JOAN-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:30 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER-JUDESA VOLEY, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO VILLENA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-MIGUELTURRA, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-MOLINA BASKET, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
JORGE JUAN NOVELDA-ADESAVI, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-HOSPITALET, SÁBADO, 15:30 HORAS, EL TOSCAR