Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-ESPANYOL 'B', SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
PATACONA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 12:30 HORAS
RAYO IBENSE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-REDOVÁN, SÁBADO, 16 HORAS, PEPICO AMAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, SÁBADO, 18 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-HÉRCULES, DOMINGO, 10 HORAS, ENRIQUE CERVERA
UCAM MURCIA-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-CANET, SÁBADO, 12:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PABLO IGLESIAS-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORITVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
GUINIGUADA APOLINARIO-ELCHE, DOMINGO, 11 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
LARVIK-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ROCASA GRAN CANARIA-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:30 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-ALARCOS CIUDAD REAL, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-MARISTAS ALGEMESÍ, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
BM ÁGUILAS-HISPANITAS BM PETRER, DOMINGO, 12 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
GRUPO EGIDO PINTO-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV VINARÓS-CV ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
MOLINA BASKET-JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 20 HORAS
EL CBI ELCHE DESCANSA ESTE FIN DE SEMANA
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-UNES BARCELONA, SÁBADO, 15:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL-CW ELX, DOMINGO, 16:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN VALLIRANA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
CARRERA '10K ROTARY ELCHE', DOMINGO, 10 HORAS, ESTADIO ATLETISMO MANOLO JAÉN
RAID HÍPICO NACIONAL CIUDAD DE ELCHE, SÁBADO