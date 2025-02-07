8 y 9 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche viaja hasta Noruega para jugar contra el Larvik, mientras que el Ilicitano vuelve al Diego Quiles recibiendo al filial del RCD Espanyol

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-ESPANYOL 'B', SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

PATACONA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 12:30 HORAS

RAYO IBENSE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-REDOVÁN, SÁBADO, 16 HORAS, PEPICO AMAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, SÁBADO, 18 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-HÉRCULES, DOMINGO, 10 HORAS, ENRIQUE CERVERA

UCAM MURCIA-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-CANET, SÁBADO, 12:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PABLO IGLESIAS-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORITVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

GUINIGUADA APOLINARIO-ELCHE, DOMINGO, 11 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

LARVIK-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ROCASA GRAN CANARIA-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:30 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-ALARCOS CIUDAD REAL, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-MARISTAS ALGEMESÍ, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

BM ÁGUILAS-HISPANITAS BM PETRER, DOMINGO, 12 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

GRUPO EGIDO PINTO-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV VINARÓS-CV ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

MOLINA BASKET-JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 20 HORAS

EL CBI ELCHE DESCANSA ESTE FIN DE SEMANA

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-UNES BARCELONA, SÁBADO, 15:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL-CW ELX, DOMINGO, 16:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN VALLIRANA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

CARRERA '10K ROTARY ELCHE', DOMINGO, 10 HORAS, ESTADIO ATLETISMO MANOLO JAÉN

RAID HÍPICO NACIONAL CIUDAD DE ELCHE, SÁBADO

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer