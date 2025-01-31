Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
TORRENT-ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SONEJA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CREVILLENTE DEPORTIVO-LA NUCÍA, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
L'OLLERÍA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:15 HORAS
CALPE-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12 HORAS
DIVISIÓN HONOR
KELME-REAL MURCIA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CONQUENSE-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
LA NUCÍA-ELCHE 'B', DOMINGO, 16 HORAS
CANET-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 18 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-CACEREÑO, SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-LA RIOJA, SÁBADO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG
ELDA PRESTIGIO-BALONMANO ZUAZO, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM BOLAÑOS-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
POZUELO DE CALATRAVA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18 HORAS
HISPANITAS PETRER-AGUSTINOS ALICANTE, DOMINGO, 12:30 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER-VOLEIBOL LEGANÉS, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-VOLEADORES CIEZA, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-JORGE JUAN NOVELDA, VIERNES, 20:45 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA DIVISIÓN
COCEMFE CASTELLÓN-CBSR ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CN CUATRO CAMINOS, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CN METROPOLE-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS