1 y 2 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche retoma la Liga recibiendo a La Rioja, mientras que CBI Elche y Jorge Juan Novelda se miden en Tercera FEB

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

TORRENT-ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SONEJA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CREVILLENTE DEPORTIVO-LA NUCÍA, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

L'OLLERÍA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:15 HORAS

CALPE-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12 HORAS

DIVISIÓN HONOR

KELME-REAL MURCIA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CONQUENSE-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

LA NUCÍA-ELCHE 'B', DOMINGO, 16 HORAS

CANET-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 18 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-CACEREÑO, SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-LA RIOJA, SÁBADO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG

ELDA PRESTIGIO-BALONMANO ZUAZO, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM BOLAÑOS-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

POZUELO DE CALATRAVA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18 HORAS

HISPANITAS PETRER-AGUSTINOS ALICANTE, DOMINGO, 12:30 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER-VOLEIBOL LEGANÉS, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-VOLEADORES CIEZA, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-JORGE JUAN NOVELDA, VIERNES, 20:45 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA DIVISIÓN

COCEMFE CASTELLÓN-CBSR ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CN CUATRO CAMINOS, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CN METROPOLE-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS

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