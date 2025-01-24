25 y 26 de enero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche recibe al Larvik y el Esperanza Lag acoge el Memorial Pascual Román de natación

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-VALENCIA MESTALLA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

CASTELLÓN 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS

RAYO IBENSE-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 16 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-THADER, DOMINGO, 16 HORAS, PEPICO AMAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-REDOVÁN, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-ALBORAYA, SÁBADO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ALZIRA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

ATTICGO CBM ELCHE-LARVIK, SÁBADO, 20 HORAS, ESPERANZA LAG

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

MORVEDRE-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 17 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-LEVANTE MARNI, DOMINGO, 13 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-ALARCOS CIUDAD REAL, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

BOLAÑOS-HISPANISTAS PETRER, SÁBADO, 20 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER-MICHELÍN MINTONETTE ALMERÍA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLENA

PRIMERA NACIONAL

RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE-CV ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

ALGINET-CBI ELCHE, DOMINGO, 18 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-PETRAHER, SÁBADO, 15:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

BOADILLA-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CLUB NOU GODELLA NATACIÓN-CW ELX, DOMINGO, 17:30 HORAS

OTROS EVENTOS

XXX EDICIÓN DEL MEMORIAL PASCUAL ROMÁN DE NATACIÓN

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