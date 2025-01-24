Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-VALENCIA MESTALLA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
CASTELLÓN 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS
RAYO IBENSE-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 16 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-THADER, DOMINGO, 16 HORAS, PEPICO AMAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-REDOVÁN, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-ALBORAYA, SÁBADO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ALZIRA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
ATTICGO CBM ELCHE-LARVIK, SÁBADO, 20 HORAS, ESPERANZA LAG
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
MORVEDRE-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 17 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-LEVANTE MARNI, DOMINGO, 13 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-ALARCOS CIUDAD REAL, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
BOLAÑOS-HISPANISTAS PETRER, SÁBADO, 20 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER-MICHELÍN MINTONETTE ALMERÍA, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLENA
PRIMERA NACIONAL
RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE-CV ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
ALGINET-CBI ELCHE, DOMINGO, 18 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-PETRAHER, SÁBADO, 15:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
BOADILLA-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CLUB NOU GODELLA NATACIÓN-CW ELX, DOMINGO, 17:30 HORAS
OTROS EVENTOS
XXX EDICIÓN DEL MEMORIAL PASCUAL ROMÁN DE NATACIÓN