18 y 19 de enero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche debuta en casa en la fase de grupos de la European League, mientras que Santa Pola acoge una nueva edición de su Media Maratón Internacional

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

BADALONA FUTUR-ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS

TERCERA RFEF

CREVILLENTE DEPORTIVO-SONEJA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD UTIEL, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

CALPE-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 17 HORAS

HÉRCULES 'B'-ELDENSE 'B', DOMINGO, 18 HORAS

DIVISIÓN HONOR

KELME-VALENCIA, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CARTAGENA-ELCHE, DOMINGO, 18 HORAS

LIGA NACIONAL

CASTELLÓN 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 17 HORAS

PABLO IGLESIAS-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE-ELCHE, SÁBADO, 12 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

ATTICGO CBM ELCHE-THURINGER, SÁBADO, 20 HORAS, ESPERANZA LAG

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

GIJÓN-ELDA PRESTIGIO, DOMINGO, 16:30 HORAS

PRIMERA ESTATAL

HISPANITAS BM PETRER-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

LEVANTE MARNI-BM ELDA CEE, SÁBADO, 20 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

MARBELLA COSTA VOLEY-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV ALCORCÓN, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

TERCERA FEB

DENIA BASQUET-CBI ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

JORGE JUAN NOVELDA-ESET ONTINET, SÁBADO, 19 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN MONTJUIC-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN TRES CANTOS, SÁBADO, 13 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

33ª MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL SANTA POLA

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer