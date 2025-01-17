Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
BADALONA FUTUR-ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS
TERCERA RFEF
CREVILLENTE DEPORTIVO-SONEJA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD UTIEL, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
CALPE-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 17 HORAS
HÉRCULES 'B'-ELDENSE 'B', DOMINGO, 18 HORAS
DIVISIÓN HONOR
KELME-VALENCIA, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CARTAGENA-ELCHE, DOMINGO, 18 HORAS
LIGA NACIONAL
CASTELLÓN 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 17 HORAS
PABLO IGLESIAS-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE-ELCHE, SÁBADO, 12 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
ATTICGO CBM ELCHE-THURINGER, SÁBADO, 20 HORAS, ESPERANZA LAG
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
GIJÓN-ELDA PRESTIGIO, DOMINGO, 16:30 HORAS
PRIMERA ESTATAL
HISPANITAS BM PETRER-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
LEVANTE MARNI-BM ELDA CEE, SÁBADO, 20 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
MARBELLA COSTA VOLEY-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV ALCORCÓN, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
TERCERA FEB
DENIA BASQUET-CBI ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
JORGE JUAN NOVELDA-ESET ONTINET, SÁBADO, 19 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN MONTJUIC-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN TRES CANTOS, SÁBADO, 13 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
33ª MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL SANTA POLA