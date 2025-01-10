11 y 12 de enero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche viaja hasta Rumanía para debutar en la fase de grupos de la European League

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo CBM Elche celebra el pase a la fase de grupos de la European League.
El Atticgo CBM Elche celebra el pase a la fase de grupos de la European League. | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-TERRASSA, SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

ATLÉTICO SAGUNTINO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-CASTELLÓN 'B', DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-CARCAIXENT, SÁBADO, 17 HORAS, PEPICO AMAT

THADER-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS

COPA DEL REY JUVENIL

ELCHE-UNIÓN VIERA, DOMINGO, 12:30 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS-VALENCIA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-JUAN GRANDE, DOMINGO, 10 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

DUNAREA BRAILA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 14 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ELDA CEE-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

CHB MISLATA-HISPANITAS PETRER, DOMINGO, 12 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-CAROLINAS, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CIUDAD ALCORCÓN-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

REAL CANOE-CW ELX, DOMINGO, 15 HORAS

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