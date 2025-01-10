Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-TERRASSA, SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
ATLÉTICO SAGUNTINO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-CASTELLÓN 'B', DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-CARCAIXENT, SÁBADO, 17 HORAS, PEPICO AMAT
THADER-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS
COPA DEL REY JUVENIL
ELCHE-UNIÓN VIERA, DOMINGO, 12:30 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS-VALENCIA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-JUAN GRANDE, DOMINGO, 10 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
DUNAREA BRAILA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 14 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ELDA CEE-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
CHB MISLATA-HISPANITAS PETRER, DOMINGO, 12 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-CAROLINAS, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CIUDAD ALCORCÓN-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
REAL CANOE-CW ELX, DOMINGO, 15 HORAS