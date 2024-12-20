Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-PEÑA DEPORTIVA, SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
TORREVIEJA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 18:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-MURCIA PROMISES, SÁBADO, 09:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CASTELLÓN-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-BM GIJÓN, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
BM PORRIÑO-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:30 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-BM MISLATA, SÁBADO, 20:15 HORAS, ESPERANZA LAG
HISPANITAS BM PETRER-ASOCIACIÓN ABARANERA, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA
UCAM BALONMANO MURCIA-BM ELDA CEE, DOMINGO, 12 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-ESET ONTINET, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO
PRIMERA NACIONAL
CW ELX-WATERPOLO MÁLAGA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA NACIONAL
DOS HERMANAS-CW ELX, SÁBADO, 15:30 HORAS
OTROS EVENTOS
SAN SILVESTRE MONÓVAR, DOMINGO, 11 HORAS