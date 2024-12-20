21 y 22 de diciembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

Athletic Club Torrellano y Crevillente Deportivo se enfrentan en el derbi de la comarca del Baix Vinalopó en Tercera RFEF

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-PEÑA DEPORTIVA, SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

TORREVIEJA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 12 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 18:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-MURCIA PROMISES, SÁBADO, 09:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CASTELLÓN-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-BM GIJÓN, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

BM PORRIÑO-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:30 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-BM MISLATA, SÁBADO, 20:15 HORAS, ESPERANZA LAG

HISPANITAS BM PETRER-ASOCIACIÓN ABARANERA, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA

UCAM BALONMANO MURCIA-BM ELDA CEE, DOMINGO, 12 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-ESET ONTINET, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA NACIONAL

CW ELX-WATERPOLO MÁLAGA, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA NACIONAL

DOS HERMANAS-CW ELX, SÁBADO, 15:30 HORAS

OTROS EVENTOS

SAN SILVESTRE MONÓVAR, DOMINGO, 11 HORAS

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