Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
CE EUROPA-ILICITANO, SÁBADO, 18:30 HORAS
TERCERA RFEF
CREVILLENTE DEPORTIVO-ATLÉTICO SAGUNTINO, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
ONTINYENT 1931-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 12 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT
DIVISIÓN HONOR
KELME-MURCIA PROMESAS, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ALBACETE BALOMPIÉ-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-VALENCIA 'B', SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
PABLO IGLESIAS-TORRE LEVANTE, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
FF OLYMPIA LAS ROZAS-ELCHE, DOMINGO, 17 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL
ATTICGO CBM ELCHE-UVAM BALONMANO MURCIA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
HANDBOL SANT JOAN-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 20 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
UNIVERSIDAD GRANADA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV MOSTOLES-CV ELCHE, DOMINGO, 13 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
UCAM MURCIA 'B'-CBI ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
REAL MURCIA BALONCESTO-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 12 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-SANTA EULALIA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
EDICIÓN 42 DEL INFORMADORES-POPULARES BENÉFICO: LOS CHICOS JUEGAN A LAS 10:00, LAS CHICAS JUEGAN A LAS 12:00. AMBOS EN EL DIEGO QUILES
13 EDICIÓN DE LA SUBIDA AL RACÓ DE LA MORERA