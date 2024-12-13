14 y 15 de diciembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Lega la edición número 42 del tradicional Populares-Informadores benéfico

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

CE EUROPA-ILICITANO, SÁBADO, 18:30 HORAS

TERCERA RFEF

CREVILLENTE DEPORTIVO-ATLÉTICO SAGUNTINO, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

ONTINYENT 1931-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 12 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT

DIVISIÓN HONOR

KELME-MURCIA PROMESAS, DOMINGO, 12 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ALBACETE BALOMPIÉ-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-VALENCIA 'B', SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

PABLO IGLESIAS-TORRE LEVANTE, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

FF OLYMPIA LAS ROZAS-ELCHE, DOMINGO, 17 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL

ATTICGO CBM ELCHE-UVAM BALONMANO MURCIA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

HANDBOL SANT JOAN-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 20 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

UNIVERSIDAD GRANADA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV MOSTOLES-CV ELCHE, DOMINGO, 13 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

UCAM MURCIA 'B'-CBI ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

REAL MURCIA BALONCESTO-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 12 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-SANTA EULALIA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

EDICIÓN 42 DEL INFORMADORES-POPULARES BENÉFICO: LOS CHICOS JUEGAN A LAS 10:00, LAS CHICAS JUEGAN A LAS 12:00. AMBOS EN EL DIEGO QUILES

13 EDICIÓN DE LA SUBIDA AL RACÓ DE LA MORERA

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