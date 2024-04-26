Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-RODA, VIERNES, 18 HORAS, DIEGO QUILES
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, SÁBADO, 17 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-LA NUCÍA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT
HÉRCULES 'B'-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11 HORAS
SANTA POLA-REDOVÁN, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE-KELME, SÁBADO, 17:30 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTANGCO-HÉRCULES, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ELCHE 'B'-RODA 'B', DOMINGO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-LA SOLANA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
EUROPEAN CUP (SEMIFINALES)
ATTICGO CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 21 HORAS, ESPERANZA LAG
ASOCIACIÓN ABARANERA BM-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
WATERPOLO ZARAGOZA-CW ELX, SÁBADO, 18 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO DOS HERMANAS-CW ELX, SÁBADO, 19 HORAS