27 y 28 de abril

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche se juega su pase a la final de la EHF European Cup

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 26.04.2024 14:22

Foto: Sandra Acosta

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-RODA, VIERNES, 18 HORAS, DIEGO QUILES

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, SÁBADO, 17 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-LA NUCÍA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT

HÉRCULES 'B'-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11 HORAS

SANTA POLA-REDOVÁN, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE-KELME, SÁBADO, 17:30 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTANGCO-HÉRCULES, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ELCHE 'B'-RODA 'B', DOMINGO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-LA SOLANA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

EUROPEAN CUP (SEMIFINALES)

ATTICGO CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 21 HORAS, ESPERANZA LAG

ASOCIACIÓN ABARANERA BM-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

WATERPOLO ZARAGOZA-CW ELX, SÁBADO, 18 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO DOS HERMANAS-CW ELX, SÁBADO, 19 HORAS

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