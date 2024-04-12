13 y 14 de mayo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Elche Ilicitano puede certificar el ascenso a Segunda RFEF si logra la victoria ante el Silla y no lo hacen el Jove Español y el Ontinyent

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 12.04.2024 14:45

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-SILLA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SONEJA, SÁBADO, 17 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-OLIMPIC, SÁBADO, 16 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT

SANTA POLA-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CREVILLENTE DEPORTIVO-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE-ATLÉTICO MADRILEÑO, DOMINGO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

ALBORAYA-KELME, SÁBADO, 17 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B'-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-CASTELLÓN, SÁBADO, 18:30 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-CÁCERES, SÁBADO, 11 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL

MISLATA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-AD INFANTE, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN MONTJUIC-CW ELX, SÁBADO, 12:15 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, DOMINGO, 16 HORAS

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