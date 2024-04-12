Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-SILLA, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SONEJA, SÁBADO, 17 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-OLIMPIC, SÁBADO, 16 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT
SANTA POLA-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CREVILLENTE DEPORTIVO-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, DOMINGO, 18 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE-ATLÉTICO MADRILEÑO, DOMINGO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
ALBORAYA-KELME, SÁBADO, 17 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B'-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-CASTELLÓN, SÁBADO, 18:30 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-CÁCERES, SÁBADO, 11 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL
MISLATA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-AD INFANTE, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN MONTJUIC-CW ELX, SÁBADO, 12:15 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, DOMINGO, 16 HORAS