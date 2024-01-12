13 Y 14 de enero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche se desplaza a Madeira para jugar la ida de los octavos de final de la EHF European Cup

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 12.01.2024 14:42

Atticgo Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

CASTELLÓN 'B'-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

CASTELLONENSE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS

LLIGA COMUNITAT

SANTA POLA-L'OLLERIA, DOMINGO, 11:30 HORAS, JUAN BAUTISTA CLEMENT AMORÓS

CREVILLENTE DEPORTIVO-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE-REAL MURCIA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

PATACONA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTANGCO-L'ALCÚDIA, SÁBADO, 15 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-LEVANTE 'B', SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

EUROPEAN CUP (IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL)

MADEIRA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-OVIEDO, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CANTERA SUR-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-GRANOLLERS, DOMINGO, 12:15 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CONQUERIDOR VALENCIA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 18:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

UNIVERSIDAD DE GRANADA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:15 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-WATERPOLO PONTEVEDRA, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN CIUTAT DE PALMA, SÁBADO, 13 HORAS, ESPERANZA LAG

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