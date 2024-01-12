Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
CASTELLÓN 'B'-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
CASTELLONENSE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 16 HORAS
LLIGA COMUNITAT
SANTA POLA-L'OLLERIA, DOMINGO, 11:30 HORAS, JUAN BAUTISTA CLEMENT AMORÓS
CREVILLENTE DEPORTIVO-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE-REAL MURCIA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
PATACONA-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTANGCO-L'ALCÚDIA, SÁBADO, 15 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-LEVANTE 'B', SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
EUROPEAN CUP (IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL)
MADEIRA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO-OVIEDO, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CANTERA SUR-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-GRANOLLERS, DOMINGO, 12:15 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CONQUERIDOR VALENCIA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 18:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
UNIVERSIDAD DE GRANADA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:15 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-WATERPOLO PONTEVEDRA, SÁBADO, 17 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN CIUTAT DE PALMA, SÁBADO, 13 HORAS, ESPERANZA LAG