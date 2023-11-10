11 y 12 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche descansa este fin de semana, tras meterse en los octavos de final de la competición europea; atractivo duelo en la División de Honor juvenil entre Elche y Villarreal

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 10.11.2023 14:47

FÚTBOL

TERCERA RFEF

VILLARREAL 'C'-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 12:30 HORAS

CD ACERO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12:00 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-THADER, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

SANTA POLA-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CREVILLENTE DEPORTIVO-LA NUCÍA 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE-VILLARREAL, DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES

CARTAGENA-KELME, SÁBADO, 19:00 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B'-CANET, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-ALBORAYA 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

UD TENERIFE 'B'-ELCHE, DOMINGO, 11:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-BETI ONAK, SÁBADO, 13:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

MARISTAS ALGEMESI-ATTICGO C.BM. ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

MISLATA-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 18:00 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CISNEROS ALTER TENERIFE-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 20:00 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV CUENCA, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLÓN LA HOYA

BALONCESTO

LIGA EBA

ESET ONTINET-CBI ELCHE, DOMINGO, 19:00 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-AE SANTA EULALIA, SÁBADO, 14:00 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-WATERPOLO CHICLANA, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

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