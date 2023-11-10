Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
VILLARREAL 'C'-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 12:30 HORAS
CD ACERO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 12:00 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-THADER, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
SANTA POLA-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CREVILLENTE DEPORTIVO-LA NUCÍA 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE-VILLARREAL, DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES
CARTAGENA-KELME, SÁBADO, 19:00 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B'-CANET, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-ALBORAYA 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
UD TENERIFE 'B'-ELCHE, DOMINGO, 11:00 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO-BETI ONAK, SÁBADO, 13:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
MARISTAS ALGEMESI-ATTICGO C.BM. ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS
MISLATA-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 18:00 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CISNEROS ALTER TENERIFE-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 20:00 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV CUENCA, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLÓN LA HOYA
BALONCESTO
LIGA EBA
ESET ONTINET-CBI ELCHE, DOMINGO, 19:00 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-AE SANTA EULALIA, SÁBADO, 14:00 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-WATERPOLO CHICLANA, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG