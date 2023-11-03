Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD RODA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CD UTIEL-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16:00 HORAS
LLIGA COMUNITAT
BENIDORM-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 12:00 HORAS
CALPE-SANTA POLA, DOMINGO, 17:00 HORAS
L'OLLERÍA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME-UCAM MURCIA, SÁBADO, 17:00 HORAS, GRANJA DE ROCAMORA
LEVANTE-ELCHE, DOMINGO, 16:00 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
CD RODA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 16:00 HORAS
TORRE LEVANTE-ELCHE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-MÁLAGA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:00 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-LEVANTE MARNI, SÁBADO, 20:30 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B', DOMINGO, 12:15 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDÉS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
VOLEI VILLENA PETRER-CV SAN ROQUE, DOMINGO, 11:30 HORAS, GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA
PRIMERA NACIONAL
UPV CONQUERIDOR-CV ELCHE, SÁBADO, 15:00 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-LA SALUD ARCHENA, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
URBAT IKE-CW ELX, SÁBADO, 20:15 HORAS