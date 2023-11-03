4 y 5 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Derbi dispar en la Liga Guerreras Iberdrola entre el Atticgo Club Balonmano Elche y el BM. Elda Prestigio; el Elche CF Femenino recibe al Málaga

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 03.11.2023 16:25

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD RODA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CD UTIEL-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 16:00 HORAS

LLIGA COMUNITAT

BENIDORM-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 12:00 HORAS

CALPE-SANTA POLA, DOMINGO, 17:00 HORAS

L'OLLERÍA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME-UCAM MURCIA, SÁBADO, 17:00 HORAS, GRANJA DE ROCAMORA

LEVANTE-ELCHE, DOMINGO, 16:00 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

CD RODA 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 16:00 HORAS

TORRE LEVANTE-ELCHE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-MÁLAGA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:00 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-LEVANTE MARNI, SÁBADO, 20:30 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B', DOMINGO, 12:15 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDÉS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

VOLEI VILLENA PETRER-CV SAN ROQUE, DOMINGO, 11:30 HORAS, GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA

PRIMERA NACIONAL

UPV CONQUERIDOR-CV ELCHE, SÁBADO, 15:00 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-LA SALUD ARCHENA, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

URBAT IKE-CW ELX, SÁBADO, 20:15 HORAS

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