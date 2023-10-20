Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SILLA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
BURRIANA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS
LLIGA COMUNITAT
THADER-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS
CFI ALICANTE-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS
CALLOSA DEPORTIVA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME-ALZIRA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PATACONA-ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTER SAN JOSÉ-VALENCIA, SÁBADO, 17 HORAS
ELCHE 'B'-LA NUCÍA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE, SÁBADO, 11 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
GLOBAL ATAC OVIEDO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
ELDA PRESTIGIO-MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBADO, 17 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-UCAM BALONMANO MURCIA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-MARISTAS ALGEMESÍ, DOMINGO, 12:15 HORAS, RAFAL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CLUB VÓLEY PALMA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-MIGUELTURRA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-SERVIGROUP BENIDORM, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW PONTEVEDRA-CW ELX, SÁBADO, 17:00 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CN CIUTAT DE PALMA-CW ELX, DOMINGO, 12:30 HORAS