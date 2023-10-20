21 y 22 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

La Liga Guerreras Iberdrola regresa a la competición y el Volei Villena-Petrer juega a domicilio en la pista del Palma Voley

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 20.10.2023 14:29

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SILLA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

BURRIANA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS

LLIGA COMUNITAT

THADER-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS

CFI ALICANTE-SANTA POLA, DOMINGO, 17 HORAS

CALLOSA DEPORTIVA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME-ALZIRA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PATACONA-ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTER SAN JOSÉ-VALENCIA, SÁBADO, 17 HORAS

ELCHE 'B'-LA NUCÍA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE, SÁBADO, 11 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

GLOBAL ATAC OVIEDO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

ELDA PRESTIGIO-MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBADO, 17 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-UCAM BALONMANO MURCIA, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-MARISTAS ALGEMESÍ, DOMINGO, 12:15 HORAS, RAFAL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CLUB VÓLEY PALMA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 19 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-MIGUELTURRA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-SERVIGROUP BENIDORM, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW PONTEVEDRA-CW ELX, SÁBADO, 17:00 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CN CIUTAT DE PALMA-CW ELX, DOMINGO, 12:30 HORAS

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