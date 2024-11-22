23 y 24 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

Este domingo tendrá lugar la vigésima edición de la Carrera de AMACMEC contra el cáncer de mama

Felipe Canals

Elche |

Carrera contra el cáncer de mama en Elche.
Carrera contra el cáncer de mama en Elche. | Facebook AMACMEC

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ALZIRA-ILICITANO, SÁBADO, 17 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD RODA, DOMINGO, 11:30 HORAS, EL ALTET

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-PATERNA, DOMINGO, 16 HORAS, PEPICO AMAT

CARCAIXENT-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 16:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-REAL MURCIA, SÁBADO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

HÉRCULES-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

ORIHUELA-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

PATERNA-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17:30 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-LEVANTE 'B', SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL SANT JOAN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

HISPANITAS BM PETRER-BM ALARCOS CIUDAD REAL, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

AGUSTINOS ALICANTE-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19:30 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER-PLAYAS BENIDORM, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN MUNICIPAL VILLENA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV PLAYA CARTAGENA, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-CB SUECA, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

CB JORGE JUAN NOVELDA-CAROLINAS, SÁBADO, 19 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN

CBSR ELCHE-COCEMFE, SÁBADO, 15:30 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN CUATRO CAMINOS-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN METROPOLE, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

XX EDICIÓN DE LA CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 'AMACMEC'

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