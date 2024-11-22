Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ALZIRA-ILICITANO, SÁBADO, 17 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD RODA, DOMINGO, 11:30 HORAS, EL ALTET
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-PATERNA, DOMINGO, 16 HORAS, PEPICO AMAT
CARCAIXENT-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 16:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-REAL MURCIA, SÁBADO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
HÉRCULES-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
ORIHUELA-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
PATERNA-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17:30 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-LEVANTE 'B', SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
HANDBOL SANT JOAN-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
HISPANITAS BM PETRER-BM ALARCOS CIUDAD REAL, SÁBADO, 19 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
AGUSTINOS ALICANTE-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19:30 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER-PLAYAS BENIDORM, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN MUNICIPAL VILLENA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV PLAYA CARTAGENA, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-CB SUECA, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
CB JORGE JUAN NOVELDA-CAROLINAS, SÁBADO, 19 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN
CBSR ELCHE-COCEMFE, SÁBADO, 15:30 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN CUATRO CAMINOS-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN METROPOLE, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
XX EDICIÓN DE LA CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 'AMACMEC'