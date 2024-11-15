16 y 17 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Ilicitano vuelve al Diego Quiles y recibe la visita del Olot, en Segunda RFEF

Felipe Canals

Elche |

Once del Elche Ilicitano en la tercera jornada en Segunda RFEF.
Once del Elche Ilicitano en la tercera jornada en Segunda RFEF. | Fútbol base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-OLOT, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS

LLIGA COMUNITAT

CFI ALICANTE-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

GANDÍA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME-CONQUENSE, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ALZIRA-ELCHE, SÁBADO, 17:15 HORAS

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS-LA NUCÍA, SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

ELCHE 'B'-TORRE LEVANTE, DOMINGO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

MÁLAGA-ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN LEAGUE

ATTICGO CBM ELCHE-LOKOMOTIVA ZAGREB, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-L'ARANCINA HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

LEVANTE MARNI-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 20 HORAS

BM ELDA CEE-BM BOLAÑOS, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

CV UTRERA-VOLEI VILLENA PETRER, DOMINGO, 12 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV VALENCIA-CV ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

UCAM MURCIA 'B'-JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19:30 HORAS

ADESAVI-CBI ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN

PETRAHER-CBSR ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CN BOADILLA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-NOU GODELLA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

SÉPTIMA EDICIÓN DEL DUATLÓN CROSS CTB 'CIUDAD DE ELCHE'

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