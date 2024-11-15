Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-OLOT, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
VILLARREAL 'C'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS
LLIGA COMUNITAT
CFI ALICANTE-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
GANDÍA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME-CONQUENSE, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ALZIRA-ELCHE, SÁBADO, 17:15 HORAS
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS-LA NUCÍA, SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
ELCHE 'B'-TORRE LEVANTE, DOMINGO, 13 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
MÁLAGA-ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN LEAGUE
ATTICGO CBM ELCHE-LOKOMOTIVA ZAGREB, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-L'ARANCINA HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
LEVANTE MARNI-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 20 HORAS
BM ELDA CEE-BM BOLAÑOS, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
CV UTRERA-VOLEI VILLENA PETRER, DOMINGO, 12 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV VALENCIA-CV ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
UCAM MURCIA 'B'-JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19:30 HORAS
ADESAVI-CBI ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN
PETRAHER-CBSR ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CN BOADILLA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-NOU GODELLA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
SÉPTIMA EDICIÓN DEL DUATLÓN CROSS CTB 'CIUDAD DE ELCHE'